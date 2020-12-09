توران طاووس وصباح الرديف يتعادلان بهدف لكل منهما

باكو ، 9 ديسمبر، أذرتاج

تعادل توران طاووس مع صباح باكو الرديف مضيفه بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 42 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم الله وردييف دون جماهير.

وفتح الحساب عبد الله د5 لصالح صابح الارض ورد عليه تقييف د63.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صباح الرديف ولاعبًا من توران طاووس بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتاً بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما أضاف 7 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الحساب ما زال توران طاووس يتزعم ترتيب الأندية برصيد 21 نقطة بينما يتبعه صباح الرديف ثانيا برصيد 19 نقطة.