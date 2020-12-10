زاقاتالا يتغلب على قره داغ لوكباتان بهدفين دون رد

زاقاتالا، 10 ديسمبر، أذرتاج

تغلب زاقاتالا على قره داغ لوكباتان باكو ضيفه بهدفين دون رد في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 43 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم رحيموف دون جماهير.

وسجل هدفا صاحب الارض بهروز د56 ود85.

وعاقب الحكم لاعبيْن من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة واحدة بدلة الضائع الى الشوط الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع زاقاتالا الى المركز الثالث برصيد 16 نقطة فيما تراطع قره داغ لوكباتان الى المركز الثامن برصيد 6 نقاط.