سومغايت الرديف يحصل على 3 نقاط أولى بخمسة أهداف

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

حصل سومغايت الرديف 3 نقاط اولى على حساب نادي الجيش الرياضي بخمسة أهداف مقابل واحد في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 44 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة أدارها الحكم رجبوف دون جماهير.

وسجل أهداف الضيف أسدوف د5 من ركلة الجزاء ود12 من رج وجاودان د25 ود43 واسماعيل د45+1 فيما جاء هدف حفظ ماء وجه صاحب الارض من طرف نصيبوف د90+3.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من الجيش الرياضي و5 لاعبين من سومغايت الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم ومواظبة خرق القواعد وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبًا من الضيف بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د45+1 وهو صاحب الهدف الخامس.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة يحتل الفائز المركز العاشر الأخير برصيد 6 نقاط ويتقدم عليه الخاسر تاسعا برصيد 6 نقاط.