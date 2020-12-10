  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    قراباغ الرديف يفوز على كشله الرديف بهدف يتيم

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [٠٨:٤٢]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    فاز قراباغ أغدام الرديف على كشله باكو الرديف ضيفه بهدف دون رد في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 45 المنظمة على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة أدارها الحكم إسماعيلّي دون جماهير.

    وجاء هدف صاحب الارض الوحيد من طرف أخوندزاده د62.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من قراباغ الرديف و3 لاعبين من كشله الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقة واحدة بدلة الضائع الى الشوط الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذه النتجية صعد قراباغ أغدام الرديف الى المرتبة الرابعة برصيد 16 نقطة فيما ظل كشله باكو الرديف بالمرتبة السابعة برصيد تجمد عند 7 نقاط.

    AZERTAG.AZ :قراباغ الرديف يفوز على كشله الرديف بهدف يتيم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣١]
    تغيير جدول دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٨]
    سومغايت الرديف يحصل على 3 نقاط أولى بخمسة أهداف
    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٢٦]
    زاقاتالا يتغلب على قره داغ لوكباتان بهدفين دون رد
    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٩]
    توران طاووس وصباح الرديف يتعادلان بهدف لكل منهما
    قراباغ الرديف يفوز على كشله الرديف بهدف يتيم قراباغ الرديف يفوز على كشله الرديف بهدف يتيم