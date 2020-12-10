قراباغ الرديف يفوز على كشله الرديف بهدف يتيم

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

فاز قراباغ أغدام الرديف على كشله باكو الرديف ضيفه بهدف دون رد في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 45 المنظمة على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة أدارها الحكم إسماعيلّي دون جماهير.

وجاء هدف صاحب الارض الوحيد من طرف أخوندزاده د62.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من قراباغ الرديف و3 لاعبين من كشله الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة واحدة بدلة الضائع الى الشوط الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتجية صعد قراباغ أغدام الرديف الى المرتبة الرابعة برصيد 16 نقطة فيما ظل كشله باكو الرديف بالمرتبة السابعة برصيد تجمد عند 7 نقاط.