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    أناما تكشف عن 58 لغمًا في 5 محافظات خلال يومين

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٢:١٨]

    قراباغ، 10 ديسمبر، أذرتاج

    تعاملت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما يومي 8-9 ديسمبر الحالي مع 30 بلاغا تلقتها بشأن اكتشاف الذخائر والقذائف في أراضي محافظات أغدام وأغجابدي وبردعه وفضولي وترتر.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة الخاصة للوكالة باشرت عمليات خاصة في كل بلاغ تلقته لاكتشاف 20 ذخيرة غير منفجرة وقنبلة صغيرة و18 لغما مضادا للدبابات و40 لغمًا مضادّا للمشاة و54 مفجرًا للألغام المضادة للدبابات وبقايا خاصة بـ21 قذيفة منفجرة.

    كما أن فرق تفجير اناما حيّدت 9 خذائر غير منفجرة وألغام.

    يواصل موظفو الوكالة كذلك إجراء حملات التنوير والتثقيف والتوعية في السلامة من الألغام والذخائر.

    AZERTAG.AZ :أناما تكشف عن 58 لغمًا في 5 محافظات خلال يومين
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