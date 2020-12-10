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    الرئيس إلهام علييف والرئيس رجب طيب أردوغان يزوران ضريح الزعيم العام حيدر علييف

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    أحيا رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان الذي يزور البلد حاليا في زيارة رسمية ذكرى الزعيم العام للشعب الأذربيجاني مؤسس دولة أذربيجان المستقلة الحديثة حيدر علييف عبر زيارتهما ضريحه لدى المقابر الفخرية.

    أفادت أذرتاج أن رئيسي الدولتين وضعا اكليلين أمام مرقد الزعيم العام.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والرئيس رجب طيب أردوغان يزوران ضريح الزعيم العام حيدر علييف
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