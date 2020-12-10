تغيير جدول دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

عقد اجتماع مشترك عبر الاتصال المرئي بمشاركة مسؤولي الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم وإدارة دوري كرة القدم للمحترفين والأندية المشاركة بدوري الممتاز.

أفادت أذرتاج أن الأطراف تبادلت الاراء ووجهات نظر حول وجود مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين اللاعبين والاداريين والمدربين ولزوم الاحوال الحالية بزمن معين للاستعداد وسائر النقاط الخاصة ذات الصلة وتقرر في ختام المناقشات ما يلي:

* تبديل مواعيد مباراة الجولات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بدوري الممتاز الى 20 و24 ديسمبر و21 يناير؛

* تبديل مواعيد مباريات مرحلة ثمن النهائي في كأس أذربيجان الى 25 يناير؛

* الاعتماد على المحاضر المضافة والوثيقة الطبية الخاصة المضافة الى نظام الدوريات لكرة القدم قبل الموسم الحالي الى نهاية الموسم؛

* تأجيل مباراة نادٍ اكتشف فيه عن اصابة 7 وأكثر من اللاعبين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويمكنهم المشاركة في التدريبات والمباريات برأي الاطباء بعد انتهاء فترة العزلة ذات الـ14 يوما من الحجر الصحي ونتيجة الفحص الطبي السلبي.

* اذا صدر قرار عن الهياكل العالية بصدد مباراة قراباغ أغدام بدوري أوروبا بعد أن ما تيسر له أن يغادر الى مباراة الذهاب مع فيلياريال بسبب عدم وجود عدد كاف من اللاعبين في تشكيلته لاصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الممكن ادراج تعديلات اخرى في جدول المباريات المحلية لنادي قراباغ أغدام.