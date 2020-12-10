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    احياء ذكرى الشهداء الخالدة

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣١]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اليوم في 10 من ديسمبر مقابر الشهداء.

    أحيا رئيسا أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان ذكرى أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعا إكليلين من الزهور امام "المشعل الابدي".

    ثم زار الرئيسان النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ووضعا إكليلين من الزهور أمامه.

    كتب الرئيسان ذكرياتهما القلبية إلى كتاب الذكرى.

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