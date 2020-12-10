باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

نظم في ميدان التحرير بأذربيجان عرض عسكري مهيب بمناسبة النصر في الحرب الوطنية.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان وقرينته امينة اردوغان شاركوا في العرض العسكري المكرس للنصر.

شاركت في العرض العسكري اكثر من 3000 عسكري وجندي من القطعات العسكرية من وزارات الدفاع والداخلية والطوارئ وجهاز أمن الدولة وجهاز حرس الحدود وجهاز حرس الدولة الخاص، كذلك القوات المسلحة لجمهورية تركيا.

عرضت في الحفل العسكري المهيب حوالي من 150 آلية عسكرية، بما فيها أحدث الآليات المدرعة ومنظومات الصواريخ والمدافع ومنظومات الدفاع الجوي والمروحيات والطائرات دون طيار وغيرها من الأنواع المختلفة من أحدث الأسلحة والآليات. كذلك عرضت في الحفل جزء من غنائم الجيش الاذربيجاني من آليات ومدرعات العدو في الحرب الوطنية.

بعد عزف النشيد الوطني لكل من اذربيجان وتركيا ألقى الرئيس الاذربيجاني القائد الاعلى للقوات المسلحة الاذربيجانية إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب اردوغان كلمتين في الحفل ورحبا بالجنود.