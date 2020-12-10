طبيب: استقرت أحوال المرضى المتسممين بالأغذية لدى المؤسسات الطبية

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

قال طبيب إن حالات التسمم بالأغذية بين المرضى والأطباء لدى عدد من المؤسسات الطبية الواقعة في العاصمة سجلت في 9 نوفمبر.

أفادت أذرتاج عن بيان اتحاد إدارة المناطق الطبية طبيب أن المتضررين تلقوا اسعافات اولى على الفور إثر تسجيل حالة التسمم وتم اخضاع الذين حدد لهم تشخيص التسمم للرقابة الخاصة. كما خضع المتضررين للفحص الطبي واستقرت احوال المرضى بعد تدابير طبية عاجلة.

وعايد ممثلو طبيب المتضررين واهتموا بأحوالهم.

وتم إشعار وكالة الامن الغذائي بشأن الحادث ويجري حاليا تحقيق الحادث من قبل الهياكل ذات الصلة.