باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج جرى في 10 ديسمبر اليوم حفل استقبال رسمي لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان الذي سافر الى أذربيجان في زيارة رسمية. أفادت أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في الساحة المزينة بأعلام أذربيجان وتركيا تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى. واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان. وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس التركي. ثم تم عزف النشيدين الوطنيين الأذربيجاني والتركي. استعرض الرئيس إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان أمام حرس الشرف. ورحب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بالجنود الأذربيجانيين. واستعرض حرس الشرف أمام الرئيس الأذربيجاني ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان تحت أصداء النشيد العسكري. وفي ختام المراسم التقطت صورة رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

AZERTAG.AZ : حفل استقبال رسمي لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده