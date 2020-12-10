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    أخبار رسمية


    لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان وتركيا

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    عقد في 10 ديسمبر اليوم عقب حفل الاستقبال الرسمي لقاء على انفراد بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

     

     

    AZERTAG.AZ :لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان وتركيا
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