باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج عقد في 10 ديسمبر اليوم عقب حفل الاستقبال الرسمي لقاء على انفراد بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

AZERTAG.AZ : لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان وتركيا

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