البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ11 ديسمبر
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٨]
باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 11 ديسمبر / كانون الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٧]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٥٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٧]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٨]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٣]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٨]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٣٨]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٧]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٨]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٥]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٢]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١١]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤١]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٥]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٢:١٨]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣٩]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك