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    أذربيجان: تسجيل 4219 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3562 حالة شفاء ووفاة 38 شخصا

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٤]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

    أصيب 4219 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 3562 شخص من هذا المرض وتوفي 38 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 162 ألف و774 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 99 ألفا و892 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1793 مريض ويستمر علاج 61089 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و902 ألف و584 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 4219 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3562 حالة شفاء ووفاة 38 شخصا
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