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    زيادة حصيلة ضحايا كوفيد 19 في جورجيا

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]

    تبيليسي، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 4 آلاف و570 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 178 ألف و953 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1657 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 148 الف و332 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :زيادة حصيلة ضحايا كوفيد 19 في جورجيا
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