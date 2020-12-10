باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببيان صحفي مشترك عقب مراسم توقيع الوثائق في 10 ديسمبر.

AZERTAG.AZ : بيان صحفي مشترك للرئيسين الأذربيجاني والتركي

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