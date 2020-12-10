بيان صحفي مشترك للرئيسين الأذربيجاني والتركي
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببيان صحفي مشترك عقب مراسم توقيع الوثائق في 10 ديسمبر.
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