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    بيان صحفي مشترك للرئيسين الأذربيجاني والتركي

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببيان صحفي مشترك عقب مراسم توقيع الوثائق في 10 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :بيان صحفي مشترك للرئيسين الأذربيجاني والتركي
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