توقيع الوثائق بين اذربيجان وتركيا (محدث)

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

اقيم حفل توقيع الوثائق بين اذربيجان وتركيا بحضور رئيسي كلا البلدين إلهام علييف ورجب طيب اردوغان عقب اللقاء على انفراد في 10 ديسمبر.

افادت وكالة أذرتاج ان المدير العام لوكالة باكو للمواصلات وصال كريملي وعضو مجلس إدارة شركة "بي ايم جي الصناعية والتجارية" طه اوزترك وقعا على بروتوكول تفاهم بين وكالة باكو للمواصلات وشركة "بي ايم جي الصناعية والتجارية".

وقع رئيس هيأة إدارة وكالة الدولة الاذربيجانية للطرق البرية صالح محمدوف وعضو مجلس إدارة شركة "بي ايم جي الصناعية والتجارية" طه اوزترك على بروتوكول تفاهم بين وكالة الدولة الاذربيجانية للطرق البرية وشركة "بي ايم جي آذ".

وقع رئيس هيأة إدارة الوكالة الاذربيجانية لتطوير الاعمال الصغيرة والمتوسطة اورخان محمدوف ورئيس مكتب الاستثمارات لدى الرئيس التركي بوراك داغلي اوغلو على مذكرة تفاهم بين الوكالة الاذربيجانية لتطوير الاعمال الصغيرة والمتوسطة ومكتب الاستثمارات لدى الرئيس التركي.

وقع مساعد الرئيس الاذربيجاني حكمت حاجييف ورئيس إدارة العلاقات العامة لدى إدارة الرئيس التركي فخر الدين آلتون على مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الاعلام بين جمهورية اذربيجان وجمهورية تركيا.

وقع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو على البروتوكول رقم 1 بين حكومة جمهورية اذربيجان وحكومة جمهورية تركيا حول التعديلات على الاتفاقية الموقعة في مدينة باكو في 25 فبراير عام 2020 بشأن الاعفاء المتبادل لتأشيرات الفيزا بين حكومتي جمهوريتي اذربيجان وتركيا.

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يجب الذكر انه سيصدر طابع بريدي "عرض عسكري للنصر" مكرس للعرض العسكري للنصر في باكو في 10 ديسمبر، وظروف "اليوم الاول".

وضع الرئيس إلهام علييف والرئيس رجب طيب اردوغان على الظروف ختام "اليوم الاول".