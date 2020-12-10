مهرجان الأفلام القصيرة الدولية ينطلق في باكو بمشاركة عدد من البلاد العربية

باكو، 10 ديسمبر ، أذرتاج

انطلق المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في باكو 10 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن جميع الفعاليات الجماهيرية بما فيه عرض الأفلام المتنافسة في منتدى السينما الـ11 يتحقق افتراضيا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليشمل المهرجان على جميع أذربيجان ايضا.

وقدمت الى هذه النسخة من المهرجان المستمر الى 15 ديسمبر 3086 فيلم من 72 بلدًا ومن بينها تركيا وايطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيران والصين وروسيا وجورجيا وأوزبكستان وبولندا ومصر وأفغانستان ورومانيا وصورية وإسبانيا والبرتغال والنمسا وكندا وبلغاريا والهند والتشيك والولايات المتحدة الامريكية وأنكلترا وسويسرا والسويد وغيرها وانتخبت 97 فيلمًا منها لبرنامج المهرجان المحلي.

واستحقت 85 فيلماً عقب مناقشات ساخنة للجنة الاختيار للتنافس في مساقبات الفئات الثلاث "الدولي" و"المحلي" و"سينه موبيل" من اجل "الرمان الذهبي".

يعرض جميع الأفلام المحلية والدولية المشاركة في المسابقة على موقع www.live.filmfestival.az.

وتتافس في تصنيف "المحلي" 33 فيلمًا.

سوف يعلن عن فائزي المهرجان في 15 ديسمبر.