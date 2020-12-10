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    السفر المباشر بين تركيا وأذربيجان بالبطاقة الشخصية دون الحاجة إلى جواز السفر

    ١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٦]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    بناء على البروتوكول رقم 1 الموقع اليوم بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو حول التعديلات على الاتفاقية المبرمة في مدينة باكو في 25 فبراير عام 2020 بشأن الاعفاء المتبادل لتأشيرات الفيزا بين حكومتي جمهوريتي اذربيجان وتركيا، سيتمكن مواطني كلا البلدين من السفر بينهما ببطاقة الهوية دون الحاجة الى الفيزا ومن الاقامة فيهما لمدة 90 يوما.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان هذا القرار يطبق على السفر المباشر بين تركيا واذربيجان. ولن يطبق على المواطنين الراغبين في زيارة البلد الثالث عبورا اراضي تركيا واذربيجان، يجب عليهم الاستفادة من جوازات سفرهم.

    تم الـتأكيد ان هذه المعاهدة الاولى من نوعها توقعها اذربيجان لاستخدام بطاقة الهوية في عبور المنافذ الحدودية الرسمية.

    AZERTAG.AZ :السفر المباشر بين تركيا وأذربيجان بالبطاقة الشخصية دون الحاجة إلى جواز السفر
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