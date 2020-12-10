باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج أنهى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان زيارته الرسمية الى جمهورية اذربيجان في 10 ديسمبر. افادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى. وكان في وداع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والسيدة قرينته أمينة اردوغان في ارض المطار النائب الاول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية

AZERTAG.AZ : رئيس تركيا ينهي زيارته الرسمية الى اذربيجان

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