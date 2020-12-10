الرئيس إلهام علييف: هذا النصر التاريخي تجسيد للوحدة التركية الأذربيجانية

اكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

اليوم هو يوم مهم جدا في تاريخ تركيا وأذربيجان. اليوم هنأنا بعضنا البعض أثناء مشاهدة عرض عسكري مهيب بمناسبة النصر في الحرب الوطنية. وهنأنا شعوبنا بهذا النصر. هذا النصر التاريخي تجسيد لوحدتنا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في بيان صحفي مشترك مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأشار رئيس الدولة إلى أن تركيا ورئيسها دعما أذربيجان والشعب الأذربيجاني منذ الساعات الأولى من الحرب. كانت تصريحاته قيّمة للغاية بالنسبة لشعب أذربيجان وكذلك رسالة للعالم أجمع مفادها أن أذربيجان ليست بوحدها ولا احد يمنع أذربيجان. لقد ناضلت أذربيجان من أجل العدالة والوطن الأم. تقف تركيا إلى جانب أذربيجان. كانت هذه الرسالة تجسيدًا للتضامن. لقد أظهر أن أذربيجان محقة في قضيتها المشروعة.

وأضاف الرئيس أنه: "لقد أعدنا العدالة التاريخية. وأنهينا سنوات طويلة من الاحتلال. إن وجود أخينا مثل تركيا شجعنا أكثر. أعطانا قوة إضافية. واستخدمنا القوة لتحرير اراضينا التاريخية من المحتلين".