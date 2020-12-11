تبيليسي، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 4 آلاف و146 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 183 ألف و99 شخصا. قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1694 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 150 الف و461 مصاب من الوباء.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 في جورجيا الى 183 ألف

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