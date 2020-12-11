أذربيجان تلغي حالة الحرب

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

تبنى المجلس الوطني الاذربيجاني في جلسته اليوم قرارا عن التصديق على مرسوم رئاسي بشأن "إلغاء حالة الحرب" بعد مناقشته.

من المقرر ان تلغى حالة الحرب في البلد في الساعة 00:00 في 12 ديسمبر.