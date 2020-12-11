أذربيجان تلغي حالة الحرب
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠٢٠ [١١:١٧]
باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج
تبنى المجلس الوطني الاذربيجاني في جلسته اليوم قرارا عن التصديق على مرسوم رئاسي بشأن "إلغاء حالة الحرب" بعد مناقشته.
من المقرر ان تلغى حالة الحرب في البلد في الساعة 00:00 في 12 ديسمبر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٧]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٥٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٤٧]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١١:١٧]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٥٦]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٥]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٣]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٨]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٨]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٥]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٢]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١١]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤١]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٥]
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٢:١٨]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك