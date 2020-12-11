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    سياسة


    أذربيجان تلغي حالة الحرب

    ١١.١٢.٢٠٢٠ [١١:١٧]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    تبنى المجلس الوطني الاذربيجاني في جلسته اليوم قرارا عن التصديق على مرسوم رئاسي بشأن "إلغاء حالة الحرب" بعد مناقشته.

    من المقرر ان تلغى حالة الحرب في البلد في الساعة 00:00 في 12 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تلغي حالة الحرب
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