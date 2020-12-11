البنزين ووقود الديزل يباع بقيمة 1.8 مليار مانات

باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم بيع البنزين ووقود الديزل بقيمة مليار و869.1 مليون مانات للمستهلكين في شبكة تجارة التجزئة خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان هذا الرقم هو 2.2 في المئة أقل من نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر انه خلال شهر نوفمبر تم بيع 160.4 مليون مانات من البنزين ووقود الديزل للمستهلكين في تجارة التجزئة. كان هذا الرقم 206.5 مليون مانات في أكتوبر