الإثنين المقبل.. الإيسيسكو تعقد ورشة تدريبية حول كيفية كتابة الوثيقة العلمية وبراءة الاختراع

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ورشة تدريبية حول كيفية كتابة وثيقة علمية وبراءة اختراع، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين (14 و15 ديسمبر 2020)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالشراكة مع الجامعة الدولية للرباط(UIR)، وجامعة كومساتس بإسلام أباد- باكستان (CUI)، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) بالمغرب، ومعهد ليبنيز للتحفيز الكميائي بألمانيا.

وسيشارك في الورشة، التي تنطلق أعمالها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، أساتذة وخبراء متخصصون لإلقاء محاضرات وتأطير تدريبات حول مهارات كتابة الوثائق العلمية وبراءات الاختراع، لفائدة الطلاب والأكاديميين والباحثين، بهدف تعزيز روح الابتكار والإبداع بالدول الأعضاء في الإيسيسكو.

ويأتي عقد هذه الورشة في وقت تواجه فيه معظم الجامعات ومراكز البحوث في العالم الإسلامي تحديات مرتبطة بإنتاج وكتابة الوثائق العلمية الدولية عالية الجودة، وبراءات الاختراع.

ويمكن المشاركة في الورشة التدريبية من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ta4fiITfQhuvbVTiFfNvSA

كما سيتم بث أعمال الورشة عبر الصفحة الرسمية للإيسيسكو في موقع فيسبوك على الرابط: https://www.facebook.com/icesco.ar