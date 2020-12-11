انخفاض إنتاج النفط في أذربيجان بنسبة 7.8 في المائة

باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انخفض إنتاج النفط في أذربيجان بنسبة 7.8 في المائة وزاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 6.4 في المائة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام أنتجت المؤسسات الصناعية ورجال الأعمال الأفراد العاملون في هذا المجال منتجات صناعية بقيمة 33.7 مليار مانات أو أقل بنسبة 4.7 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2019. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 6.4 في المائة.

تم إنتاج 60.7 في المائة من الناتج الصناعي في قطاع التعدين و5.2 في المائة في إنتاج وتوزيع وتوريد الكهرباء والغاز والبخار و0.9 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها.

انخفض إنتاج النفط التجاري في قطاع التعدين بنسبة 7.8 في المائة وزاد إنتاج الغاز الطبيعي التجاري بنسبة 6.4 في المائة.

وزاد الإنتاج في قطاع توليد الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد بنسبة 8 في المائة وانخفض في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات والتخلص منها بنسبة 6.9 في المائة.a