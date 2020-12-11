أذربيجان: تسجيل 4381 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3658 حالة شفاء ووفاة 47 شخصا
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(
أصيب 4381 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 3658 شخص من هذا المرض وتوفي 47 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 167 ألف و155 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 103 ألف و550 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1840 مريض ويستمر علاج 61765 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و918 ألف و866 فحص طبي.
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