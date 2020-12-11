أذربيجان تشارك في المعرض الدولي للانتاج الحربي في أبو ظبي

القاهرة، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ستشارك أذربيجان في مؤتمر الدفاع العالمي والمعرض الدولي للإنتاج الحربي “IDEX-2021” الذي سيقام في الفترة بين 21-15 فبراير من عام 2021.

أفادت وكالة أذرتاج انه جاء ذلك في اجتماع اللجنة المنظمة للمعرض في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى أنه للمرة الأولى ستشارك 5 دول - أذربيجان وإسرائيل ولوكسمبورغ ومقدونيا الشمالية والبرتغال في الاجتماع الذي سيعقد في مركز "أدنوك" للأعمال، ليصل عدد الدول المشاركة في "آيدكس 2021" إلى 60 دولة. كما سيشارك في المعرض 1300 شركة صناعة دفاعية من جميع أنحاء العالم.

ولوحظ في الاجتماع أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعقد الحدث الدولي على مستوى عالٍ في ظروف آمنة أثناء الجائحة.

سيقام المعرض تحت رعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.