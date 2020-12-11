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    اقتصاد


    انخفاض حجم الاستثمارات الاذربيجانية في الاقتصاد الجورجي

    ١١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]

    تبيليسي، 11 ديسمبر، أذرتاج

    بلغ حجم الاستثمارات الاذربيجانية في اقتصاد جورجيا 51.5 مليون دولار في الربع الثالث للعام الحالي. وهذا انخفاض بحجم 3.5 ملايين دولار بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام 2019.

    افادت أذرتاج ان جهاز الاحصاء الوطني الجورجي اعلن ان هذه اول مرة خلال السنوات الثلاث الاخيرة يسجل انخفاض في حجم الاستثمارات الاذربيجانية في جورجيا.

    يلاحظ الانخفاض في الربعين الاول والثاني من العام الحالي ايضا.

    حسب الخبراء، سبب الانخفاض هو جائحة كورونا.

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