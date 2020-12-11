لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز بالمركز الاول في المهرجان الدولي في آلماتي
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٤]
باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج
فاز لاعب الشطرنج الاذربيجاني الشاب خزر بابازاده بالمركز الاول في مسابقة الشطرنج السريع في المهرجان الدولي في آلماتي.
افادت وكالة أذرتاج ان خزر بابازاده حصل على 7 نقاط من 9 مباريات شارك فيها الاساتذة الدوليون.
يجب الذكر ان اللاعب الاذربيجاني سبق وفاز بالمكان الاول في منافسة الشطرنج الدولية عبر الانترنت "قراباغ هي اذربيجان!" المقام في 7-6 ديسمبر.
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