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    لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز بالمركز الاول في المهرجان الدولي في آلماتي

    ١١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٤]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    فاز لاعب الشطرنج الاذربيجاني الشاب خزر بابازاده بالمركز الاول في مسابقة الشطرنج السريع في المهرجان الدولي في آلماتي.

    افادت وكالة أذرتاج ان خزر بابازاده حصل على 7 نقاط من 9 مباريات شارك فيها الاساتذة الدوليون.

    يجب الذكر ان اللاعب الاذربيجاني سبق وفاز بالمكان الاول في منافسة الشطرنج الدولية عبر الانترنت "قراباغ هي اذربيجان!" المقام في 7-6 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز بالمركز الاول في المهرجان الدولي في آلماتي
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