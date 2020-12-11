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    وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي الجانب التركي

    ١١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٢]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    وجه وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف راسلة عزاء الى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الاركان العامة ياشار جولر في مقتل واصابة جنود قوات الدرك التركية جراء العمل الارهابي الغدر في مدينة رأس العين في سورية.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير حسنوف نقل التعازي والمواساة في الحادث الشنيع متمنيا للمصابين والجرحى شفاء عاجلا.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي الجانب التركي
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