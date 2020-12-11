الرئيس التركي: أعتقد أن القيادة الاذربيجانية ستجعل قره باغ مكانا مختلفا تماما عن حالها الحالي خلال 3-5 سنوات

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

أجرينا اليوم، أنا وأخي إلهام علييف المناقشات، لا سيما في البنية التحتية وقضايا أخرى. أحرق الأرمن كل شيء حيث كانوا موجودين وأحرقوا المساجد وحتى الكنائس. أنا أؤمن بإعادة ترميم هذه الأماكن المنهوبة والمدمرة. مثلما كانت باكو قبل 20 عاماً عند قدومي هنا وباكو تغيرت اليوم تماماً. إن القيادة الأذربيجانية التي حققت هذا منذ 20 عاماً، أعتقد أنه بمشيئة الله تجعل قره باغ قريباً في وضع مختلف تماماً خلال 3-5 سنوات. هذه الطاقة وهذه العزيمة لدى أخي إلهام. لأنه أثبت ذلك.

تفيد أذرتاج أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أدلى بهذه البيانات عند حديثه عن مستقبل قره باغ في المؤتمر الصحفي المشترك امس مع رئيس أذربايجان إلهام علييف.

قال الرئيس التركي: "أثناء زيارتنا اليوم للمقابر قال رئيس برلماننا السابق إسماعيل قهرمان إنه رأى أذربيجان وباكو مختلفة للغاية كل مرة خلال زياراته السابقة. على وجه الخصوص، لقد شاهدت هذا لمدة عشرين عاماً. أعتقد أنه عندما سنأتي هذا الصيف، آمل أن نرى كيف تغيرت قره باغ. أنا لا أشك في ذلك. والتوقيعات التى رأيناها اليوم هي في الواقع رمزية. هناك المزيد من التوقيعات يجب القيام بها. ومع هذه التوقيعات، إن شاء الله، آمل أن تحقق أذربيجان نموا في قره باغ بشكل مختلف تماماً. أدعو رحمة الله على شهدائنا وشفاء المصابين. أتمنى لكم المزيد من النجاح والازدهار ".