أردوغان: شوشا تاريخ. إن العيش مع شوشا ورؤيتها بهذا التاريخ هو ما نشتاق إليه حقًا

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

نشأت احتفالات اليوم وحماس اليوم، بالطبع وضعاً مختلفاً. أعتقد الآن أنه بعد هذا الوضع الجديد، ستتخذ أذربيجان خطوات لبناء البنية التحتية الجادة للغاية في المنطقة. إلى جانب هذه الخطوات، على حد علمي، آمل أن يتم بناء الطرق والسكك الحديدية وقد اتخذ القرار من قبل الرئيس وسيتغير الوضع بعد إنشاء كل هذه الطرق من نختشفان إلى زانكيلان ومنها الى شمال زنكيلان.

تفيد أذرتاج أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قالت هذه الكلمات في كلمة القاها في المؤتمر الصحفي المشترك امس مع رئيس أذربايجان إلهام علييف.

وتابع رجب طيب أردوغان: نأمل بعد استكمال هذه الطرق أن نذهب إلى شوشا بطرق جديدة في الصيف وآمل أن نكون معاً في شوشا. شوشا هي التاريخ. إن العيش مع شوشا ورؤيتا بهذا التاريخ هو ما نشتاق إليه حقاً. نريد أن نعيش بهذا الشوق. فلنفرح أرواح شهدائنا. لدينا الكثير من الشهداء والمحاربين الجرحى. نسأل الله أن يشفيهم. شهداؤنا استشهدوا مؤمنين بهذه الاهداف السامية. من الضروري إحياء ذكرى أرواح شهدائنا جميعاً. يجب أن نحس بهذا الصدى من أماكن استشهادهم. هل نتمكن من الإحساس به؟ سنحس به إن شاء الله. لأنهم لم يموتوا فهم أحياء. لقد سررنا بشكل خاص لرؤية محاربينا اليوم. لم يكونوا محاربين عبثاً. هناك غرض من هذه المحاربة. ماذا يكون؟ وكان هذه المحاربة من أجل إعادة قره باغ لأصحابها الشرعيين وقد حقق هؤلاء المحاربون والشهداء هذا الغرض السامي.