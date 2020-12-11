عقد اجتماع افتراضي مع رؤساء 17 حزبًا سياسيا

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

عقد عدالت ولييف مدير قسم العلاقات مع الاحزاب السياسية والسلطة التشريعية بالديوان الرئاسي اجتماعا افتراضيا مع رؤساء 17 حزبا سياسيا ناشطا في البلد.

أفادت أذرتاج أن ولييف هنأ جميع الاحزاب السياسية بمناسبة النصر المجيد في الحرب الوطنية. وقال إن جهود جميع الاحزاب السياسية الرامية الى مساهمة في النضال من اجل القضاء على الاحتلال المستمر 30 سنة عبر التوحد حول القائد الاعلى بما يجسد التضامن الوطني ازاء الحرب الوطنية خطوات يشاد بها نحو حماية المبادئ الاساسية للدولة مضيفا أن هذا الموقف الموحد الذي يشكل نموذجا بارزا للتوحد من اجل التضامن من اجل الحفاظ على مقومات الدولة والمصالح الوطنية يعود الى السياسة الناجحة التي ينتهجها رئيس الدولة. واشار الى أن الوحدة الوطنية والتعاون السليم بين القوى السياسية في البلد قد تشكلت في البلد قبل الحرب الوطنية بمبادرة الرئيس إلهام علييف وإرادته السياسية القوية.

ثم ألقى رؤساء بعض من الاحزاب السياسية كلمات نقلوا فيها تهانيهم بمناسبة الانتصار المجيد في الحرب الوطنية الى القائد الاعلى إلهام علييف وجيش أذربيجان المظفر مؤكدين على اهمية العرض العسكري المنظم.

كما اشاروا الى ضرورة استمرار ومواصلة التضامن للاحزاب السياسية في المسائل الوطنية والحفاظ على المبادئ الاساسية للدولة وحماية مقومات الدولة.

واقترحوا بتأسيس جمعية تسمى بـ "أصدقاء أذربيجان" في الخارج وتنظيم فعاليات للأحزاب السياسية في ظروف نظام الحجر الصحي الصارم.

وتبادل مشاركو الاجتماع عبر الاتصال المرئي الاراء حول جوانب فعاليات قادمة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال وتقدموا بمقترحات بصدد إنشاء آليات رقابة عامة واقامة عمل مستهدف مع شركاء محليين وأجانب. وناقشوا مسائل تأمين الاحزاب السياسية بمقرات من اجل فعالية عادية.