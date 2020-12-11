اقالة الحكومة بالكامل في جورجيا

تبيليسي، 11 ديسمبر، أذرتاج

أقال البرلمان الجورجي من العقد العاشر في أول جلسة له الحكومة الجورجية بالكامل في 11 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن أعضاء الحكومة يتولون مناصبهم الى تعيين رئيس للوزراء جديد.

وعلى البرلمان أن يعتمد على مرشح تقدم به الحزب الفائز في الانتخابات الى منصب رئيس الوزراء خلال مدة اسبوعين عقب اقالة الحكومة.

ويجب عرض تركيب حكومة جديدة وبرنامجها الى البرلمان خلال مدة أقصاها 9 ايام عقب الاقالة.

ويجب أن يصوت 76 نائبًا على الاقل لصالح الثقة في الحكومة.

وينص الدستور الجورجي على أن البرلمان اذا لم يعتمد على حكومة جديدة خلال المدة المحددة فعلى الرئيس أن يقيل البرلمان بعد أسبوعين ويعيّن انتخابات مبكرة.

يذكر أن مرشح حزب حلم جورجيا الفائز في الانتخابات البرلمانية هو جيورجي قاخاريا.

عزيزوف مراسل أذرتاج