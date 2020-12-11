إعادة تفعيل "نظام الحصول على الإذن ومراقبته"

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

بموجب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس وزراء جمهورية أذربيجان، سيتطبق نظام الحجر الصحي الخاص في بلدنا من الساعة 00:00 يوم 14 ديسمبر 2020 حتى الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021. في نفس التواريخ سيتم فرض القيود على الحركة في مدن باكو وسومغاييت وكنجه ومينجكاتشيفير وشيروان ومقاطعة أبشيرون، وكذلك مراكز مقاطعات لانكران وماسالي وجليل أباد وشاكي وزغاتالا وغوبا وخاشماز ويفلاخ وبردا وبيلاسووار وإسماعيلي (باستثناء القرى والبلدات) أبلغت إدارة العلاقات العامة بالوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان وكالة أذرتاج أن "نظام الإذن والمراقبة خلال فترة تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص" الذي أعده مركز تطوير الحكومة الإلكترونية للوكالة بالتعاون مع وزارة الداخلية سيحري مفعوله من التاريخ المشار إليه أعلاه.

سيتمكن الأشخاص العاملون في المؤسسات والمنظمات المرخص لها العمل من قبل مجلس الوزراء في تاريخ 8 ديسمبر 2020 من التصرف على أساس بطاقة الخدمة، وكذلك بالإذن من البوابة "allow.e-gov.az". من أجل الحصول على الإذن من البوابة، يجوز لمسئولي المؤسسات والمنظمات الذين لهم الحق في الختم إدخال معلومات حول الموظفين المحددين في البوابة.

يجب على المواطنين إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المختصر 8103 لمغادرة مكان الإقامة والتواجد:

رقم 1-يصدر لمدة 3 ساعات لمغادرة محل الإقامة والتواجد لضرورة طبية عاجلة أو علاج محدد؛ رقم 2-ضرورة شراء المواد الغذائية والضروريات اليومية الأخرى والأدوية ، للاستفادة من الخدمات العامة والمصرفية وغيرها من الخدمات المقدمة في مجالات العمل والخدمات التي يسمح لها بمواصلة الأنشطة البريدية، وكذلك مغادرة محل الإقامة بسبب الأنشطة الخارجية يعطى مرة واحدة في اليوم لمدة 3 ساعات.

لا يشترط إذن الرسائل القصيرة لمغادرة محل الإقامة في حالة وجود خطر وشيك على الحياة والصحة.

من أجل مغادرة مكان الإقامة والتواجد فيما يتعلق بجنازة أحد الأقارب يجب على كل شخص الحصول على تصريح من من خدمة "102" - مركز الاتصال لخدمة إدارة وحدات العمل التابعة لوزارة الداخلية لجمهورية أذربيجان.

كما يغادر الأفراد منازلهم دون إرسال رسالة نصية قصيرة عند استدعائهم إلى المحكمة أو لإنفاذ القانون. في هذه الحالة، يجب عليهم تقديم استدعاء إلى المحكمة أو وكالة إنفاذ القانون بناءً على طلب الشرطة.

يمكن للمواطنين التقدم إلى مركز التصال 9108 لـ "خدمة آسان" فيما يتعلق بقواعد استخدام نظام الإذن بالرسائل القصيرة والأسئلة المتعلقة بإرسال الرسائل القصيرة.

يتحمل الأفراد والكيانات القانونية والمسئولون مسئولية عن انتهاكات قواعد تطبيق قيود الحركة التي تم الكشف عنها من خلال عمليات التفتيش التي يقوم بها موظفو وزارة الداخلية وفقاً للمخالفات الإدارية والقوانين الجنائية لجمهورية أذربيجان.