باكستان ترسل مساعدات إنسانية إلى أذربيجان

باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أرسلت الحكومة الباكستانية مساعدات إنسانية إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سفارة باكستان في أذربيجان ان المساعدة مخصصة للجنود وغيرهم من العاملين في الأراضي المحررة.

تم تسليم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها باكستان على متن طائرة خاصة إلى مسؤولي المؤسسات الأذربيجانية ذات الصلة في مطار حيدر علييف الدولي.

وقال السفير الباكستاني لدى أذربيجان بلال هاي إن هذه المساعدة هي مثال آخر على الموقف الأخوي للبلاد تجاه الشعب الأذربيجاني. لقد وقفت حكومة وشعب باكستان دائمًا إلى جانب أذربيجان ومستعدان لتقديم الدعم الكامل لإعادة إعمار الأراضي المحررة وعودة النازحين إلى ديارهم.

شكر المسؤولون الأذربيجانيون على المساعدة.