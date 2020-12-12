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    أذربيجان: تسجيل 4268 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4085 حالة شفاء ووفاة 43 شخصا

    ١٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٤١]

    باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

    أصيب 4268 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 4085 شخص من هذا المرض وتوفي 43 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 171 ألف و423 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 107 ألف و635 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1883 مريض ويستمر علاج 61905 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و938 ألف و244 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 4268 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4085 حالة شفاء ووفاة 43 شخصا
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