أذربيجان: تسجيل 4451 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4283 حالة شفاء ووفاة 39 شخصا

باكو، 13 ديسمبر ، أذرتاج

أصيب 4451 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 4283 شخص من هذا المرض وتوفي 39 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 175 ألف و874 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 111 ألف و918 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1922 مريض ويستمر علاج 62034 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و953 ألف و303 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 15059 فحص طبي.