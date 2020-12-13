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    حكمت حاجييف: الإعلامي المخضرم الذي أيد دائما العدالة توفي بسبب كورونا 19

    ١٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٨]

     

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    تلقيت اليوم بمشاعر الحزن خبر وفاة عمر خشرم الاعلامي المخضرم الذي عمل في قناة "الجزيرة" بسبب فيروس كورونا 19. كان صديقا كبيرا لاذربيجان ومؤيدا للعدالة دائما.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها حكمت حاجييف مدير قسم السياسة الخارجية لدى مكتب رئيس الجمهورية، مساعد الرئيس الاذربيجاني في تغريدة له في تويتر.

    كما جاء في التغريدة: "كان عمر مع اذربيجان في حرب ابريل عام 2016 وفي الوقت ذاته في حرب 44 يوما لعام 2020."

    AZERTAG.AZ : حكمت حاجييف: الإعلامي المخضرم الذي أيد دائما العدالة توفي بسبب كورونا 19
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