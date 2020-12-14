ممثلة منظمة الصحة العالمية تلتقى بضحايا الإرهاب الأرمني في كنجه

كنجه، 14 ديسمبر، رؤوف حاجييف، أذرتاج

التقت ممثلة منظمة الصحة العالمية في أذربيجان ورئيسة مكتبها هاندي هارمانجي التي زارت كنجه بضحايا قصف السكان المدنيين للمدينة بالصواريخ من قبل القوات المسلحة الأرمينية .

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أن مسئولة منظمة الصحة العالمية زارت ضحايا الإرهاب الأرمني في المهجع حيث تم إيواؤهم مؤقتاً.

تحدثت هاندي هارمانجي إلى السكان عن طرق مكافحة المرض. وشددت على أهمية الإجراءات الوقائية ضد COVID-19، مؤكدة أهمية الحفاظ على المسافة الاجتماعية واستخدام الأقنعة الطبية والالتزام بقواعد النظافة.

وفي تأكيدها على الوضع الواعد مع لقاحات فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، قالت هاند هارمانجي: "لقد تم بالفعل تلقيح جزء من السكان في المملكة المتحدة. كما تعلمون، فإن الحكومة الأذربيجانية تتفاوض أيضاً مع عدة دول في هذا الصدد وسيتم تسليم اللقاح قريباً".

ومع ذلك، قالت هاند هارمانجي إن الحصول على اللقاح لا يعني القضاء التام على المرض.

وأضافت قائلة :"إن التطعيم شيء جيد للغاية. يعني أن "النور باد في الافق" بالفعل. لكن دعونا لا ننسى أن إحضار اللقاح إلى البلاد لن يقضي على المرض. يمكن أن تستغرق عملية التطعيم وقتاً طويلاً. في هذا الصدد، من المهم اتباع إجراءات السلامة".

قدم مكتب منظمة الصحة العالمية في أذربيجان عدداً من الإمدادات الطبية والصحية لمكافحة فيروس كورونا للأسر المقيمة مؤقتاً في مهاجع.

من الجدير بالذكر أنه في الفترة من 4 إلى 17 أكتوبر، تعرضت مدينة كنجه لقصف صاروخي من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وأسفر ذلك عن مقتل نحو 30 مدنياً وجرح أكثر من 120 شخص.