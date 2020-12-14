مقتل شخص وجرح آخريْن في انفجار لغم أرضي في قرية محررة في محافظة اغدام

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

قتل إلتشين محمدوف من مواليد عام 1990 ساكن محافظة اغدام وجرح ساكن هذه المحافظة الآخر احمدوف توغرول ولايت اوغلو من مواليد عام 1984 وجندي اذربيجاني في انفجار لغم أرضي من مخلفات العدو الارميني في قرية شاه بولاق المحررة بمحافظة اغدام في الساعة الخامسة مساء في 13 ديسمبر.

افادت أذرتاج ان افراد النيابة والشرطة اجروا تفقدا ميدانيا في مكان الحادث.

رفعت النيابة دعوى قضائية بناء على المادة 100.2 (تدبير حرب عدوانية واعدادها وبدؤها وشنها) والمادة 120.2.1 (قتل انسان متعمدا من قبل الخلية والتنظيم الجنائي) والمادة 120.2.12 (محاولة القتل المتعمد لانسان بسبب العداوة القومية والعرقية والدينية) وغيرهما من المواد للقانون الجنائي الاذربيجاني. تقوم ادارة التحقيقات لدى النيابة العامة بتحقيق الحادث.

تجدد النيابة العامة ووزارة الداخلية مناشدتهما للسكان وتحذرانهم بعدم السفر الى المناطق المحررة من وطأة الاحتلال دون الاذن ذي الصلة مالم تنته عملية تطهير الاراضي من المتفجرات والألغام.