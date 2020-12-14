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    أذربيجان: تسجيل 3112 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2923 حالة شفاء ووفاة 44 شخصا

    ١٤.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أصيب 3112 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 2923 شخص من هذا المرض وتوفي 44 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 178 ألف و986 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 114 ألف و841 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1966 مريض ويستمر علاج 62179 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و963 ألف و348 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 15059 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 3112 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2923 حالة شفاء ووفاة 44 شخصا
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