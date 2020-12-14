  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    نجاح تلاميذ أذربيجان في اولمبياد الفيزياء الدولي الـ51

    ١٤.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    نجح تلاميذ المدارس الاذربيجانية في اولمبياد الفيزياء الدولي الـ51 عبر الاتصال المرئي.

    افادت اذرتاج ان الاولمبياد شارك فيه 235 تلميذ من 47 بلدا. حصل تلميذ مدرسة علوم الطبيعة في مدينة سومغايت مراد بشيروف على البرونزية وفاز التلميذ سراج يحيازاده وتلميذ ليسيه باكو التركية ايخان سليمانزاده شهادتي "الجائزة التشجيعية" للاولمبياد.

    AZERTAG.AZ :نجاح تلاميذ أذربيجان في اولمبياد الفيزياء الدولي الـ51
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٩]
    منافسة إبداعية دولية مكرسة لشوشا مستمرة
    ١١.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]
    وزارة التعليم الاذربيجاني: إعلان مسابقة في برنامج الدبلوم الثنائي
    ١١.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
    إعلان برنامج المنحة الدراسية للسنة الدراسية 2021-2022 في الصين
    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٣]
    الاستعدادات جارية لعقد المؤتمر العلمي الدولي بدعم من الناتو
    نجاح تلاميذ أذربيجان في اولمبياد الفيزياء الدولي الـ51