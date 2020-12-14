باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج نجح تلاميذ المدارس الاذربيجانية في اولمبياد الفيزياء الدولي الـ51 عبر الاتصال المرئي. افادت اذرتاج ان الاولمبياد شارك فيه 235 تلميذ من 47 بلدا. حصل تلميذ مدرسة علوم الطبيعة في مدينة سومغايت مراد بشيروف على البرونزية وفاز التلميذ سراج يحيازاده وتلميذ ليسيه باكو التركية ايخان سليمانزاده شهادتي "الجائزة التشجيعية" للاولمبياد.

AZERTAG.AZ : نجاح تلاميذ أذربيجان في اولمبياد الفيزياء الدولي الـ51

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