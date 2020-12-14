مراكز "خدمات آسان" و" مرافق آسان" تناشد السكان

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

بحسب قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان، يتم تطبيق نظام الحجر الصحي الصارم في بلدنا من الساعة 00:00 يوم 14 ديسمبر 2020 إلى الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021. في نفس التواريخ يطبق تقييد الحركة في مدن باكو وسومغايت وكنجه ومينكاتشيفير وشيروان وأراضي مقاطعة أبشيرون، وكذلك في مراكز مقاطعات لانكران وماسالي وجليل أباد وشاكي وزغاتالا وغوبا وخاشماز ويفلاخ وبردا وبيلاسوفار وإسماعيلي (باستثناء القرى والمناطق السكنية).

صرح قسم العلاقات العامة في الوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان لوكالة أذرتاج أنه تم تغيير ساعات العمل في مراكز "خدمات آسان" (ASAN Service) و"مرافق آسان" (ASAN Communal) وفقًا للتغيير ذي الصلة ، من يوم 14 ديسمبر إلى 30 ديسمبر سيتم فتح جميع مراكز "خدمات آسان" و"مرافق آسان" الموجودة في باكو، بالإضافة إلى مراكز "مرافق آسان" الإقليمية في سومغايت وكنجه حتى الساعة 18:00 وسيتم إغلاق المراكز الإقليمية الأخرى في الساعة 17:00.

وكما تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه في إطار التدابير الرامية إلى الحد من ديناميكيات الإصابة بفيروس كورونا ستعتبر أيام 19 إلى 20 ديسمبر و26-27 يوم عطلة في جميع مراكز "خدمات آسان" و"مرافق آسان".