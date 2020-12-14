اللجنة الحكومية: أعيد الأسراء الاذربيجانيين والرهينتين شاهباز قولييف ودلغم عسكروف الى الوطن

باكو، 14 ديسمبر ، أذرتاج

إن الجانب الأذربيجاني الملتزم بتعهداتها ضمن البيان الثلاثي المؤرخ 10 نوفم عام 2020م من قبل رئيس الاتحاد الروسي ورئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني ومعايير القانون الانساني الدولي وبالمبادئ الانسانية قد وفى وفاء متتاليا بمهامها لتأمين حقوق الجنود الارمن الأسراء خلال الحرب. وجميع المعلومات حول الارمن الذين وقعوا في الاسر قدمت الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر وقوات حفظ السلام الروسية نظاميا فضلا عن تحرير قسم منهم احادي الجانب. وأحيط اولئك الاسراء خلال مكوثهم في أذربيجان بالخدمة الطبية الضرورية والمعاملة الكريمة مع تمكينهم من الحفاظ على اتصال بعائلاتهم وسائر حقوقهم.

قالت اللجنة الحكومية لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن في بيان إن مسائل اعادة المواطنين الاذربيجانيين الذين وقعوا في الأسر او اخذوا رهائن خلال المعارك لأسباب مختلفة الى الوطن كانت محط الاهتمام الدائم وأجريت محادثات دون انقطاع مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وقوات حفظ السلام الروسية وسائر المنظمات الدولية مع تنفيذ جميع التدابير الممكنة كلها.

وتوصلت أذربيجان في نهاية المطاف الى اتفاقية على تبادل الاسراء والرهائن على اساس مبدأ "كل مقابل كل" مع الجانب الأرميني نتيجة المفاوضات المكثفة المنظمة بحضور المنظمات الدولية وقيادة قوات حفظ السلام الروسية وابتدأ التبادل باعادة الاسراء والرهائن في 14 ديسمبر العام الحالي. وأوصل الاسراء والرهائن من مواطني أذربيجان ومن ضمنهم شاهباز قولييف ودلغم عسكروف المحتجزين في الرهينة الأرمينية منذ يوليو عام 2014م بالطائرة الى باكو نهارَ اليوم. وسيلقى الاشخاص المطلق سراحهم بعد خضوعهم لاجراءات الحجر الصحي المفروض بعائلاتهم وذويهم.