كبز كنجة يتعادل مع صباح الرديف

باكو، 14 ديسمبر ، أذرتاج

تعادل كبز كنجة مع صباح باكو الرديف ضيفه سلبيا في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 46 المنظمة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم بايراموف دون جماهير.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء الثانية د85.

وما اضاف الحكم وقتاً بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ظل الناديان بموقعهما حيث كبز سادسا برصيد 15 نقطة وصباح الرديف ثانيا برصيد 20 نقطة.