نفطجي الرديف يتغلب على زاقاتالا 3-2

باكو، 14 ديسمبر ، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو الرديف على زاقاتالا ضيفه بثلاثة أهداف مقابل اثنين في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 47 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة قادها الحكم جباروف دون جماهير.

سجل أهداف صاحب الارض زمانوف د14 من ركلة الجزاء وسيمور د45+4 وجمالوف د69 ورد عليها صادقوف د77 وعلي اصغروف د84.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من نفطجي الرديف و6 لاعبين من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة وكذلك مسؤوليْن من الثاني بعد اختتام المباراة عن الاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 4 دقائق الى الفترة الاولى ونفسها الى الشوط الثاني كوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز تقدم نفطجي الرديف الى المركز الرابع برصيد 18 نقطة أمام زاقاتالا خامسا برصيد 16 نقطة.