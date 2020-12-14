توران طاووس يفوز على الجيش الرياضي

طاووس، 14 ديسمبر ، أذرتاج

فاز توران طاووس على نادي الجيش الرياضي ضيفه بهدفين دون رد في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 48 المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم محمدوف دون جماهير.

وجاء هدفا صاحب الأرض جعفروف د61 ود90+2.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض ولاعبًا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الفترة الثاني كوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة عزز توران طاووس موقعه في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة فيما ظل الجيش الرياضي بالمركز العاشر برصيد 6 نقاط.