المجلس الوطني يعقد جلسة عامة للنظر في تعديلات في القوانين الـ16

اكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

يعقد المجلس الوطني جلسة عامة بدورته الخريفية الجارية.

أفادت أذرتاج أن جدول أعمال الجلسة العامة تتضمن 16 مسألة كلها تخص بإدراج تعديلات في القوانين سارية المفعول.

وتنظر النواب فيها في في مشاريع قوانين في تعديلات في قوانين المدني وتأمين الودائع المصرفية بالكامل وتأمين الودائع المصرفية والعمل والتعليم والتربية البدنية والرياضة والتعليم المهني والتعليم العام والجمارك والضرائب والنظام الداخلي للمجلس الوطني واللجان البرلمانية كلها بالقراءة الثالثة والمخالفات الإدارية والضرائب ورسوم الجمارك من اصدار عام 2019م وفي الوساطة والمحاسبة بالقراءة الثانية والخدمة في أجهزة الجمارك بالقراءة الاولى.